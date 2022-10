A sok edzés és a tudatos étrend meghozta gyümölcsét: az egykori énekeslány több mint 40 kilótól szabadult meg az elmúlt évek során, most pedig dögösebb, mint valaha.

Miután felhagyott az énekléssel, a most 24 éves Zsüliett videóvágással kezdett foglalkozni, mellette pedig elkezdte az egyetemet is. Bokros teendői mellett természetesen az egészséges életmódra is szakít időt, de elmondása alapján nem sanyargatja magát, megtalálta az egyensúlyt.

Bár Zsüli eddig nem osztott meg bikinis fotókat közösségi oldalain, most megtört a jég és az utóbbi időben több ilyen képet is feltöltött követői legnagyobb örömére. A rajongók természetesen agyondicsérték a híresség külsejét, valamint lájkok százaival honorálták a bejegyzéseket. A szexi fotókat ITT és ITT tekintheted meg.