Pénteken érkezett az örömhír, miszerint megszülettek Borbély Alexandra és Nagy Ervin ikerlányai. A lányok, Franciska és Elza október 12-én jöttek világra.

Lakatos Márk Instagram-oldaláról pedig az is kiderült, hogy már a tejfakasztóra is sor került, amin többek között részt vett Lengyel Tamás és Czutor Zoltán is.

"Tejfakasztó Nagy Ervin barátomnál. Veszélyes brigád, de rendesen viselkedtek" – írta Lakatos Márk a fotó mellé.