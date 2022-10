Bár sok bíztatást kapott a mesterektől, és Pápai Joci is elégedett volt a teljesítményével, Szandra mégis összeomlott az adás egyik szünetében. Zsebkendőt szorongatva, a párjához hajolva sírt, és igazán csak a műsor végére nyugodott meg.

"Nagyon rossz volt azt érezni, hogy a nézői szavazatokkal együttvéve ismét veszélyzónába kerültem. Nem szoktam kommenteket olvasni, de az utóbbi időben többször megnéztem a rólam írt véleményeket, és ez megérintett. Nyilván érdekel, hogy mit gondolnak rólam a nézők. Érzem, hogy sokan nem szeretnek, és rossz tapasztalni, hogy eddig mindig az utolsó helyen voltam, veszélyzónában" – mondta a Blikknek a fiatal énekesnő. Hozzátette, igyekszik elfogadni, hogy nem kedvelheti őt mindenki, és hiába megosztó személyiség, azt is látja, hogy sokan szeretik őt.

Legfőbb támasza a kedvese, Krisztofer, akivel már több mint egy éve alktonak párt:

"A párom tartja bennem a leginkább a lelket, mindenben számíthatok rá. Támogatja a szereplésemet, a karrieremet, és ha elbizonytalanodom, lelket önt belém és megvigasztal. Most, a szünetben is odajött hozzám, mert látta, hogy összetörtem. Erőt adott a jelenléte, hogy tudtam, ott van a közelemben, segít és a rossz pillanatokban is maximálisan számíthatok rá. Tudom, hogy van valaki, aki mellettem áll, és így bármi sikerülhet, amit el szeretnék érni!"

A párja mellett a támogatóinak is nagyon hálás, és nagyon várja, hogy jövő héten Camilla Cabellóként megmutathassa mindazt, ami benne rejlik.

"Camila Cabellóként egy igazi nőt alakíthatok, végre nem rappelnem kell majd, hanem kiállni a színpadra és énekelni. Azt hiszem, ezzel a produkcióval megmutathatom végre, ami bennem rejlik. Szerintem én is tudok újat mutatni!" – jelentette ki.

