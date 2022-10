Bíró Bea a Nyerő Páros egyik adásában kijelentette, hogy Megyeri Csilla így sem, úgy sem lesz olyan szép, mint ő. Ezt azóta már megbánta a modell, SMS-ben bocsánatot is kért Csillától, akinek nem ezzel a kijelentéssel van problémája, hiszen mindenkinek más a szép, és mindenki azt gondol, amit akar.

"Ki szép, ki nem szép, anno én is rusnyáztam" - mondta a Reggeliben. "Nem ezzel volt a bajom, hanem azzal, hogy a Bea velem bent cukiskodott, mint egy kis barátnő, olyan kedves volt. Ki nem néztem belőle, hogy ez a lány így beszél a hátam mögött" - tette hozzá Csilla, aki megbocsátott a lánynak, de nem felejtette el. Ez az Istenes című műsorból is érződik, ahol ő is vendég volt, és a Nyerő Páros is szóba került. "Utálom azt, amikor a pofámba vigyorognak, cukiskodnak, a hátam mögött meg kibeszélnek. Ez a világ leggörényebb, legpatkányabb dolga"- mondta Csilla, aki ekkor nem nevezte meg, hogy pontosan kire gondolt, de mivel a pincsikutyázást is említette, nem kérdés, hogy kiről volt szó.