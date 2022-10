Vasvári Vivien két nap alatt két háziállatát is elvesztette, ráadásul mindkettő különös körülmények között halt meg...

Mi is hírt adtunk arról, hogy elpusztult Vasvári Viviennek imádott kutyája, Zorro. A szőkeség először azért kérte követői segítségét, hogy megtalálják a kutyust, majd arról számolt be, hogy ugyan megtalálta a kutyust, de holtan.

"Mérhetetlenül szomorú vagyok és nagyon nagy a fájdalom! Megtaláltuk 2 házzal odébb a szomszédban Zorrókát, de már holtan. 2 nagy kutya láttán valószínű, hogy megrémült, infarktust kaphatott, mert semmi nyoma nem volt annak, hogy a 2 nagy kutya bántotta volna őt. Isten nyugosztalja a mi kis Zorrókánkat! Szeretném megköszönni mindenkinek, aki megosztotta az eltűnését, és mindenkinek aki lélekben velem-velünk volt. Örökre szeretni fogunk! Sosem feledünk!" – írta Vivien.

Sokan Vivit hibáztatják a történtekért, sőt, az egyik követője azt is felsorolta, hány kedvence volt eddig.

"Johnnyval kezdte, ő egy orange-krém színű pomi volt, elajándékozta egy barátjának. Aztán jött Calvin, fehér pomi, nem tudta megnevelni, állandóan posztolgatta is, hogy bekakil-bepisil a kutya, non-stop a Juhász Tamásnak volt lepasszolva, hogy nevelje meg, aztán hirtelen eltűnt a kutya a köztudatból, valószínűleg őt is odaadta valakinek. Most pedig van (vagyis csak volt) Zorro, a fekete kutyus és Simba, egy fehér-krém színű kutyus, de kb. előre meg van pecsételve a sorsuk a Viviennel! Felháborító..." – írta a kommentelő.