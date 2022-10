Az 1970-es évek Rock Around The World című műsorában, a DJ Alan Freemannel folytatott beszélgetés közben George azt mondta, hogy bizonyos tekintetben alacsonyabb rendűnek érzi magát McCartneynál:

„Nem bíztam magamban, mint gitárosban, hiszen annyi évet töltöttem Paul McCartney mellett" – mondta, és hozzátette: „Tönkretett engem, mint gitárost."

Bár a The Beatles számait sokan úgy tartják számon, mint minden idők legjobb dalait, George szerint „a dalok 80 százaléka túlértékelt".

Azt is elmondta, hogy ő és a dobos Ringo Starr gyakran az árnyékban érezték magukat, mivel a The Beatlesből idővel egy „John és Paul Show" lett.

George maga is nagy slágereket írt, mint a Here Comes The Sun, Something és a While My Guitar Gently Weeps, de tehetsége ellenére a sajtó akkoriban a "Csendes Beatle"-nek titulálta őt.

Ahogy Paul és John Lennon személyisége előtérbe került, George-nak meg kellett küzdenie azért, hogy dalai szerepelhessenek az albumokon.

A most 81 éves Bob Dylan, aki Harrison közeli barátja, az üggyel kapcsolatban azt mondta:

„George kiakadt, hogy küzdenie kellett azért, hogy a dalai felkerülhessenek a Beatles-lemezekre, de ki ne akadt volna ki? Ha George-nak lett volna saját bandája, és akkoriban saját dalokat írt volna, valószínűleg ő is hatalmas sztár lett volna."

Pattie Boyd modell és fotós, aki 1966 és 1977 között volt George Harrison felesége, korábban egy könyvben úgy nyilatkozott, hogy férjét a Beatles tette boldogtalanná - írja a Mirror.