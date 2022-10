Meghan Markle színésznőként kereste a kenyerét, mielőtt hozzáment volna Harry herceghez. Podcast sorozatában most arról az időszakról mesélt, amikor az Áll az alku című vetélkedőben ő volt az egyik táskanyitogató.

Meghannak akkoriban anyagi biztonságot adott a táskanyitogatás, ám nem voltak jó tapasztalatai a munkával kapcsolatban - írja a Ladbible.

"Ott kellett hagynom a műsort. Sokkal többnek éreztem magam, mint ahogy ott bántak velem. Tárgyként kezeltek, megmondták hogyan öltözködjek. Dekoratív, de buta nőnek állítottak be" - mesélte podcastjében Meghan. Azt is elárulta, hogy minden adás után szoláriumjegyet kapott, hogy a következő alkalommal is tökéletesen mutasson a kamerák előtt.