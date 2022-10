Nemrég elstartolt a Dancing with the Stars harmadik évadának legújabb élő showja, amelyben Lékai-Kiss Ramóna törött ujjal köszöntötte a tévénézőket.

A csinos műsorvezető elmesélte, hogy egy forgatáson érte kisebb baleset, amelynek következtében eltört a kisujja, amit most egy flitteres kesztyűvel próbált meg eltakarni - szúrta ki a Ripost.