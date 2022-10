Ha nyári kirándulásokról beszélünk, a legtöbben úgy vélik, ahhoz tényleg nem kell semmi extra: rövidnadrág, póló, túracipő, víz és kész. Nos, ez sem igaz, hiszen a felkészülés a túrára nyáron is fontos, de tény, hogy sokkal egyszerűbb összeállítani a túraszettet, mint ősszel, netán télen. Az első nagyobb nyári túrája után ugyanis mindenki ráébred, hogy nem mindegy, mennyi az a víz, amit magával visz, milyen az a cipő, amiben gyalogolni kezd. Másodszorra már teljesen biztosan a hátizsákjába teszi a naptejet, egy kis sapkát és a rovarriasztó spray-t is. De mi a helyzet az ősszel?

1. Kardinális kérdés: a cipő

A kényelmes, jó tapadást biztosító túracipő nyáron is fontos, ősszel még inkább, késő ősszel azonban a túra alfája és omegája. Ha hűvösben indulsz erdei kirándulásra, igencsak nem fogod komfortosan érezni magad, ha fázik a lábad. Ennél rosszabbul csak akkor jársz, ha a sárban vagy egy patakon való átkelésnél átázik a cipőd. Bár drágábbak, de mégis érdemes magas szárú, bélelt, vízhatlan lábbelit választanod; ha mégsem áldozol rá kicsivel többet, akkor a kulcsszó a váltócipő és a plusz zokni. Arra mindenképp figyelj, hogy ősszel és pláne télen a talaj sokkal csúszósabb, szóval, ha nyáron meg is kockáztattad a sportcipőt, ősszel felejtsd el.

2. Nem mindegy, miből áll a réteges öltözet

Amíg nyáron, ha egy-egy nagyobb hegy megmászása során megizzadsz, majd megpihensz a tetején, bármennyire is vizes vagy, egészen biztosan nem fázol meg. Ősszel és télen nem ennyire egyszerű a helyzet. Hiába van csupán 10, esetleg nulla fok, a kaptatók akkor is megizzasztanak. Azt pedig nem nehéz belátni, hogy vizes háttal és hajjal felmászni mondjuk egy kilátóba nem a legjobb ötlet. Teljesen ugyan a réteges öltözet sem véd meg, de mindenképpen mérsékeli a károkat, ha mászás közben van mit levenni, majd a célnál felvenni. Ahogy írtuk, a réteges öltözet önmagában nem elég, fontos, hogy lehetőleg technikai felsőket viselj, amelyek jobban szívják a nedvességet és gyorsabban száradnak, mint a pamut, a kabátod pedig legyen víz- és szélálló, és az időjárásnak megfelelően meleg. Amíg októberben még teljesen jó egy direkt erre tervezett, dzsekis részekkel ellátott túrapulcsi, novemberben már biztosan mást kell választanod. Jó szolgálatot tesz plusz rétegnek a polár mellény is, ami könnyű, nem foglal nagy helyet, kényelmes viselet is - és a sapkádat se hagyd otthon.

3. Tévhit, hogy hűvösben nem szomjazol meg

Dehogynem! Az igaz, hogy kevesebbet fogsz inni, mint nyáron, ugyanekkor egy nagyobb mászás alatt ugyanúgy izzadni és szomjazni fogsz. A fejenkénti másfél liter a hűvösebb hónapokban is szükséges lehet, de ha semmiképp sem tudod elképzelni, hogy a nyirkos, hidegebb időben vizet kortyolgass, szerezz be egy termoszt és vigyél magaddal forró italt (is). Minél hűvösebb van, annál inkább hálás leszel magadnak ezért.

4. Minimalizáld a parafaktort: a fejlámpa életet menthet

Evidencia kellene, hogy legyen, mégis tízből kilenc túrázó nem szerez be fejlámpát. Persze - hacsak nem direkt éjszakai túrát tervezel - a legjobb, ha elő se kerül a hátizsákodból, de legyen nálad. Ezek a praktikus kütyük legegyszerűbb formájukban párezer forintba kerülnek, és szó szerint életmentőek lehetnek. Nyáron is jó, ha van, de mivel ősszel és télen hamarabb sötétedik, gyakrabban előfordul, hogy rosszul méred fel a túra időtartamát és az erdőben sötétedik rád. Azt pedig nem nehéz belátni, hogy a túraútvonal követéséhez nem árt, ha látsz is valamit. Az erdőben kóborlás éjszaka nyáron sem nagy buli, hűvösben azonban nagyobb bajod is lehet belőle.

5. A túratérkép nem a gyengék fegyvere

Mára az amúgy kiváló papíralapú túratérképeket különböző applikációk váltották fel. Hogy kinek melyik válik be, az egyénfüggő, de mindenképp tölts le a telefonodra egy olyat, amivel a túrádat már otthon megtervezed, vagy ami legalább a pontos lokációdat mutatja. Nincs annál félelmetesebb, mint amikor sötétedéskor azt se tudod, jó irányba haladsz-e. Valamennyit persze segít a Google térkép is, ám az nem erre való: nem látod rajta a turistautakat, így sokra nem mész vele, hacsak már nem lakott területen vagy. Ha sziklák között, völgyben vagy bármilyen leárnyékolt helyen vagy, a térerő és 4G gyakran kámforrá válik, így nagyon hasznos, ha már otthon lemented az útvonalat. Ha a térképolvasási készségeid nem a legjobbak, gyakorolj ismert terepen, ott tapasztalgasd ki a túratervező applikációkat. Ha ráérzel a használatukra, minőségi ugrást teszel a túraélményedért.

5 +1 Az oké, hogy együnk, de mit?

Könnyen belátható, hogy tele hassal nem jó ötlet túrázni, és hacsak nem gyalogolsz több napig folyamatosan, nem kell a kajálást túlgondolni. Persze, ne is éhezz, mert ha korog a gyomrod, az is élménygyilkos lehet. Ha egész napra tervezel, készíts néhány szendvicset, de még ennél is kényelmesebb, ha beledobsz a hátizsákodba néhány szénhidrátdús müzli- vagy fehérjeszeletet. Ezek kellően kalóriadúsak és laktatnak is, és még csak le sem kell ülnöd hozzá (a hidegben), hogy elfogyaszd. A nagyobb étkezésre ráérsz, ha hazaérsz.