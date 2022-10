Az érces hangú, kopasz énekesről valószínűleg csak igen kevesen asszociálnának a rúdtáncra, ő azonban mit sem törődik ezzel, és már jó ideje űzi ezt a szenvedélyt.

"Az egész úgy jött, hogy valamelyik közösségi oldalt pörgettem, és megláttam egy ilyen videót. Tetszett, mert nagyon látványos volt, és persze tudtam, hogy rengeteg benne a kihívás. Kerestem egy tanárt, és az első óra után otthon is felszereltettem egy rudat, azóta pedig hetente legalább ötször gyakorlok. Nem megszokott, hogy egy pasi ezt csinálja. Én is megkaptam már, hogy mi ebben a teljesítmény, hiszen csak pörögni kell a rúdon. Pedig ez nem igaz. Teljes testes edzés, ami minden izomcsoportot megmozgat. Céljaim is vannak vele, már szóba került, hogy indulok valamilyen megmérettetésen is. Persze nem vagyok versengő típus, így nem biztos, hogy az az én világom lenne. Később szeretnék oktatni, sőt, az is benne van a pakliban, hogy fellépéseket vállalok" - mesélte tavaly Norbi.