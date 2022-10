Herceg Erika neve itthon az X-Faktor által lett ismert , Ukrajnában és Oroszországban már megalapozta a karrierjét. A csinos mentor tökéletes alakját sokan megirigyelnék: senki nem hinné, hogy egykor ő is küzdött súlyfelesleggel, ami miatt sokat támadták, csúfolták őt.

Sokak számára meglepetés volt, amikor új női mentort jelentett be az RTL Klub az X-faktor tehetségkutató műsorába. Herceg Erika neve korábban aligha volt ismert hazánkban, azonban Ukrajnában és Oroszországban népszerű énekesnőként van jelen, a Via GRA formáció egykori tagja, ráadásul 2012-ben még egy erotikus fotózáson is részt vett, amit elmondása szerint ma már biztosan nem vállalna el.

Azt gondolnánk, hogy Erika életében könnyen jöttek a jobbnál jobb lehetőségek és csodás külsejének köszönhetően szinte bármi elérhető volt számára. Azonban ez korántsem volt így: nehéz gyermekkora mellett, gimnazistaként 30 kiló túlsúllyal is meg kellett küzdenie, ami miatt rengeteget csúfolták a kortársai. Emiatt befordult kamasz volt, aki még munkát is vállalt az iskola mellett, hogy ne kelljen nélkülöznie.

Erika nehéz gyermekkoráról és arról, hogy miként sikerült leadnia a plusz kilókat, a holnap megjelenő hot! magazinban olvashattok.