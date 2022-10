A nemrégiben felröppent a hír, hogy válságba került Sebestyén Balázs és felesége, Viki házassága . A műsorvezető most elmondta, min mennek keresztül.

"Viki mindig nagyon sokat vállal magára, nem csak ilyenkor, az év minden napján. Sokszor magam sem értem, hogy képes ennyi mindent kézben tartani, és mindent türelemmel kezelni. Ő teremti meg és jelenti a gyerekek számára az otthont és a biztonságot. Nagyon hálás vagyok neki, hogy egyedül is helytáll otthon, fantasztikus anya. Ez most egy nehéz időszak nekünk, nehezen viseljük a távollétet, de amikor csak lehet, beszélünk" – nyilatkozta Kolumbiából a Storynak Balázs és arról is beszélt, igyekszik eleget lenni a családjával és foglalkozni a gyerekeivel.