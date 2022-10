Alee úgy érzi, hogy az elmúlt egy évet kidobta az ablakon, azért most azon dolgozik, hogy megváltozzon.

Az énekes heti háromszor jár edzeni Tari Ádám személyi edzőhöz, és spártai edzést is csinál, hogy mihamarabb formába lendüljön.

"A test az első lépés a megfelelő egészséghez, mentálisan is" – mondta az RTL Reggelijében. Arról is beszélt, hogy a hétvégén visszatér az X-Faktor színpadára, ahol három dalát is bemutathatja a közönségnek.

Emellett pedig nagy újrakezdésként tekint erre az időszakra, mivel úgy érzi, elfecsérelte az elmúlt egy évet.

"Nem haladtam előrébb sem zeneileg, sem a magánéletemben" - mondta, és azt is hozzátette, hogy ennek oka, hogy rossz emberekkel vette körül magát, ráadásul rengeteg fellépése is volt. Most szeretne kicsit lelassítani, és inkább kevesebb, de nagyobb koncertet adni.