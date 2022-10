Minőség, kedvező áron

A Lidl kifejezetten büszke saját márkás kínálatára, melynek minőségét a vásárlók elégedettsége és visszatérése, továbbá a fogyasztók és a szakma képviselői által megszavazott díjak, a független termékteszteken elért eredmények is igazolják. A választék szélességét jól érzékelteti, hogy a 2021-es gazdasági év során több mint 3600 saját márkás élelmiszer és near-food (élelmiszerhez közeli) termék volt elérhető az állandó kínálatban. A vásárlók körében a saját márkás termékek közül a legnépszerűbbnek a friss árucsoportok, úgy, mint a tej és tejtermékek, a felvágottak és a friss húsok bizonyulnak, de a fagyasztott termékek, valamint a különféle nassolnivalók is kedveltek. A vásárlók választását segíti az is, hogy az egyes márkáknak egyedi, jól felismerhető csomagolása van. Na de minek is köszönhető ez a siker?

1. Vizsgálat, ellenőrzés, visszajelzés

Ez a vállalat mottója, ha az élelmiszerek minőségéről van szó. Olyannyira, hogy a vizsgálatok során gyakran még a jogszabályi előírásoknál is szigorúbb követelményeket alkalmaznak. Ráadásul a saját márkás élelmiszerek vizsgálatakor a belső minőségellenőrzési folyamatokon túlmenően elismert, független szakértő vizsgálólaboratóriumokra is támaszkodnak. Az ellenőrzés kiterjed a gyártási folyamat során vett mintákra és a boltok polcain található termékekre egyaránt.

2. Érzékszervi vizsgálat - igen, a te véleményedre is kíváncsiak!

Minőségfejlesztés tekintetében fontos szempont a vásárlók visszajelzése, ezért a termékek által nyújtott fogyasztói élmény értékelése kiemelkedően fontos. Rendszeresen végeznek érzékszervi vizsgálatot minden új állandó vagy időszakos kínálatba kerülő saját márkás termék esetében. Sőt bizonyos termékeket külső, akkreditált vizsgálatoknak is alávetnek. Az így kapott eredményeket pedig felhasználják a termékfejlesztés során.

3. Ellenőrzött körülmények épületen kívül is

A beszállítók és gyártók minőségbiztosításban játszott kiemelt szerepe miatt a Lidlnél különös figyelmet fordítanak a partnereik kiválasztására is. A Lidl részére történő beszállítás feltétele az IFS (Higher Level) szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer működtetése, mindemellett elfogadják a BRC vagy FSSC szabványokat is. Szoros beszállítói együttműködéseken keresztül segítik partnereiket a megfelelésben és a folyamatos fejlődésben. A cél tehát az, hogy a partnereikkel gördülékeny, gyors, ésaz előírásoknak megfelelő közös munkát tudjanak végezni.

4. Így született meg a a Hazánk Kincsei termékcsalád

A magyar beszállítókkal való együttműködés egyik kiváló példája a Hazánk Kincsei saját márkás termékcsalád létrejötte. Az áruházlánc nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a magyar értékeket termékkínálatán keresztül erősítse és népszerűsítse a vásárlók körében, ezért 2016-ban létrehozta a Hazánk Kincsei termékcsaládot. A Lidl a magyar tradíciók megőrzése érdekében alkotta meg ezt a márkát, mely termékek a hagyományos magyar ízvilág jegyében, tradicionális eljárással készülnek, hazai termelőktől és beszállítóktól származnak.

A Hazánk Kincsei márka megkönnyíti a vásárlók választását és biztosítja, hogy a vásárlók hazai árukat vegyenek le a polcokról. A termékek csomagolása is egyedi, amely a magyar népmesék világát idézi, és a magyar konyha tradicionális ízeit hozza közelebb a vásárlókhoz.

Kedveltsége a hazai vásárlók körében kiemelkedő, ezért az áruházlánc folyamatosan bővíti kínálatát, ma már közel 100 árucikk található meg a méltán népszerű termékcsaládban.

