A Jászai-díjas, Érdemes Művész halála megrázta Pásztor Erzsit, akivel nemcsak kollégák, de barátok is voltak. A színésznő így emlékezett Korcsmáros Györgyre:

"Végtelenül jó humorú, kedves ember volt, remek rendező és nagyon jó barát. Legutóbb Mohorán találkoztunk, ahová az egész családja elkísérte. Egy fotómontázst kaptam tőle a közös munkáinkról, ami ma is az otthonom éke. Akkor még nem látszott rajta, hogy beteg, sőt, komoly tervei voltak: egy új darab rendezésén gondolkodott, amiben nekem is szerepet szánt. Sajnálatos módon ez már nem következett be" – mesélte Pásztor Erzsi, aki bár szomorú, hogy egy barát idő előtt távozott, súlyos, gyors lefolyású betegségére tekintettel megnyugtatja, hogy nem szenvedett sokat.

"Óriási veszteség ez a szakma számára, én pedig nagyon szomorú vagyok, hogy ismét elment egy barátom" – mondta a Blikknek a színésznő.