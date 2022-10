2022-ben már 3 nő szült gyermeket Nick Cannonnak, és most felesége, Alyssa Scott is babát vár a komikustól.

A házaspár a második gyermekét várja. Elsőszülőtt kisfiuk, Zen tavaly decemberben, mindössze 5 hónaposan, betegségben halt meg.

Nick Cannonnak idén már három gyermeke született, júniusban Bre Tiesi, szeptemberben LaNisha Cole és Brittany Bell is életet adott egy-egy Cannon-gyereknek. Abby De La Rosa is a műsorvezetőtől terhes, és szerdán kiderült, hogy felesége, Alyssa Scott is várandós.

A komikusnak eddig összesen 10 gyermeke született, idősebb ikreinek ex-neje, Mariah Carey adott életet - írja az ET Online.