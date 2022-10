Az egykori szépségkirálynő ex-férje beengedte otthonába a pelenka.hu-t, hogy megmutassa az Edinával közös gyermekeik szobáját, beszéljen arról, hogyan éli meg, hogy már nem tölthet annyi időt velük, mint szeretne, illetve, ha ott vannak, mit csinálnak együt.

Szó esett arról is, hogy amíg még tartott a házasságuk, Edinával beszéltek arról, hogy vállalnának harmadik gyermeket is, de sokkal jobban foglalkoztatta őket az, hogy mi lesz, ha már annyira nagy lesz a most 4 éves Medi és a 2 éves Nina, hogy már nem akarnak egy szobában aludni.

Csuti azt is elárulta, hogy amikor nincsenek vele a gyerekei, akkor is bemegy a szobájukba:

"Nem azt mondom, hogy olyan, mintha itt lennének, de az egésznek van egy olyan esti illata. Párnákba szoktam még így beleszippantgatni, amin alszanak. Van, hogy a takarójukat is átviszem az én hálószobámba, és azzal takarózom be" - mondta el a videóban.