Lakatos Márk szívesen áll bele a sztárokba, videóiban nem egyszer fogalmaz meg velük szemben éles kritikát. Ezúttal Pápai Jocit és a rappert pécézte ki magának, de Majka ezt nem hagyta szó nélkül.

Facebook-oldalán üzent a stylistnak, azzal kezdve mondandóját, hogy akarata ellenére került bele már nem először Lakatos videójába, ezúttal azonban válaszol a feltett kérdéseire.

„Szóval hogy miért is Barokk a szám címe? Mikor meghallgattam a dalt, veled ellentétben nekem eszembe sem jutott ezt megkérdezni József Sebastian Pápaitól, mivel a művészet pont attól szép, hogy azt csinálunk benne, amit csak akarunk. Neked magyarázzam? Rengeteg oka lehet..." - írta Majka, és mindjárt fel is sorolt párat, melyek közül az utolsót - elütött pár betűt, amikor elküldte a dalt hangszerelésre Szabó Zének - tartja a legvalószínűbbnek.

Arról is írt a rapper, hogy nála sem ritka, hogy furcsa munkacímet ad egy-egy új dalötletnek, melyet a telefonján tárol.

„1. ijááá (semmi köze a nyilakhoz)

2. feka tomi (Tomi nem feka)

3. Dark Rúúm (itt azt se tudom hogy a szobára , vagy az italra gondoltam)

4. szép napot köcsög (ez magáért beszél)

5. phariit sooort (ezt megmagyarázni sem tudom)

A 3. nagylemezen például van egy szám aminek Sztivi lett a címe, pedig nincs benne sem Stevie Wonder, sem Steve Jobs, sem Steve Irwin, sem Steven Seagal..." - sorolta a posztban.

Végül Majka így zárta sorait:

„Mi máshogy értelmezzük a művészetet. Legyen ez a mi kiváltságunk! Egyébként mi mindenkivel befogadók vagyunk, ezért arra sem kérdezünk rá, hogy miért visel egy férfi magassarkú női cipőt lilára festett hajjal, ridiküllel, szoknyával. Elfogadjuk. Lehet pont azért, mert bízunk benne, hogy ha később nekünk is lesznek furcsa dolgaink, akkor nem próbálnak majd minket butának, vagy együgyűnek beállítani egy pár lájkért cserébe. Remélem, most már megvilágosodtál belőlünk, és ezek után szívesen, hátradőlve élvezed a dalunkat. Meg is oszthatnád, mivel 120 ezer ember követ, és ez egy hatalmas szám. Nekünk meg jól jön minden reklám. Köszi."

A Facebook azóta gyűlöletbeszédre hivatkozva törölte Majka posztját.