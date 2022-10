Kiss Ramóna nagyon dögös ruhában lépett a Dancing with the Stars színpadára: csak úgy ragyog!

A Dancing with the Stars negyedik adásában a versenyzők magyar zenékre táncolnak majd a színpadon, biztos, hogy a nézőkre sok izgalom és sok csodálatos pillanat vár - írja a Ripost. Azoknak is élvezetes lehet a műsor, akik az idomokért rajonganak inkább, ebben a versenyben Kiss Ramóna sem marad el a versenyzők mögött, ugyanis csodálatosan ragyogó, merészen felsliccelt ruhában vezeti a show-t.