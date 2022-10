Pap Dorci a Dancing with the Stars adásában beszélt arról, hogy szakítottak Esztergályos Patrikkal.

Pap Dorci kitáncolta magából az érzéseit a Dancing with the Stars adásában, egy érzelmes kortárs produkciót mutattak be Baranya Dáviddal. Az adásban beszélt először Dorci arról, hogy kapcsolata Esztergályos Patrikkal zátonyra futott.

"Ez a tánc és a zene bemutatja az én kapcsolataimat. Mindegyik kapcsolatom ilyen viharos volt, mindig mindent ilyen intenzíven éltünk meg. Jelenleg is egy hasonló szituációba kerültem, mint amit elmesélünk ezzel a tánccal. Sajnos nem úgy alakult a kapcsolatunk Patrikkal, ahogy szerettük volna. Külön utakon folytatjuk. Patrikkal volt az első olyan kapcsolatom, akivel megpróbáltuk a közös életet is, talán ezért is most ez a legnagyobb csalódás" - idézi a Bors Dorcit.