A lelki sebeinket csakis a lelkünk tudja meggyógyítani. A fizikai bajokat a sebészorvos és belgyógyász is képes, de a lelkieket soha. Azt csakis önmagunk tehetjük meg.

Ez annyira igaz, hogy számos testi bajunkat magunk a lelkünk idézi elő. Ezekre mondjuk, hogy pszichoszomatikus betegségek. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy egy beteg testben is élhet valaki harmonikus lélekkel. Sőt, azt is, hogy az ember gyakran meg tudja gyógyítani önmagát. Ebből az következik, hogy a léleknek magasabb hatalma van, mint a fizikai testnek. Ez az igazság sok nagy sportteljesítmény mögött is ott, amikor elmondják azt, hogy „nem tudom, honnan jött az erőm?!" Természetesen a lélekből.

