Janicsák Veca nehéz időszakot zárt le, hiszen méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, majd autoimmun betegsége is kialakult, és mélyvénás trombózisa is lett. Ezek mellett a házasságát is lezárta. Azóta már a dzsungelt is megjárta a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorral, ráadásul a boldogságot is újra megtalálta.

"Sok nehézségen ment keresztül, de sikerült lezárnia a múltat, elengednie minden sérelmet és feldolgozni a történteket. Ezután kezdett el nyitni a szerelem felé, ami nemrég be is kopogtatott hozzá. Veca most nagyon boldog, de szeretné óvni a párját a nyilvánosságtól" - mondta a Blikknek egy informátor, a hírt pedig Veca is megerősítette.

"Igen, jelenleg van párom, de egyelőre nem érzem elérkezettnek az időt, hogy bővebben nyilatkozzak a témában. Annyit elárulhatok, hogy boldog és kiegyensúlyozott vagyok, és örülök, hogy a műsor után ismét a kislányommal és a szeretteimmel lehetek" - mondta.