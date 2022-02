Az énekesnő sokáig hallgatott nőgyógyászati betegségéről, de most megtörte a csendet és részletesen elmesélte a Borsnak, mi mindenen ment keresztül. Betegsége akkor kezdődött, amikor Emmát, a kislányát várta. Hat év alatt több műtéten is átesett, a méhnyakrákkal is megküzdött, a kújuló miómák miatt végül a méhét is el kellett távolítani.

"Nem voltam döntési helyzetben, a méhem eltávolítása volt a végső megoldás a teljes gyógyulásomhoz. Nem volt időm sajnálni sem magamat, a gyógyulásra kellett összpontosítanom, Emma érdekében is" - mesélte az énekesnő, aki azért hallgatott eddig kálváriájáról, mert nem érezte magát elég erősnek ahhoz, hogy a nyilvánosság elé álljon. Ennek most jött el az ideje.

"A történetemmel a szűrővizsgálatok fontosságára szeretném felhívni a nők figyelmét.

A prevenció elengedhetetlen, hiszen így nagy eséllyel, időben orvosolhatók az esetlegesen fellépő problémák. Bármit is hoz az élet, maradjunk pozitívak és hozzuk ki az adott helyzetből a lehető legtöbbet, még akkor is, ha ez néha lehetetlennek is tűnik. Persze adnunk kell magunknak időt a feldolgozásra, de utána csakis előre kell tekintenünk" – nyilatkozta Veca.