A fiatal nővé cseperedett Léna a Borsnak mesélt először terveiről és arról, hogy mit szeretne közvetíteni a tánc és az éneklés által.

A papa egy legenda volt, soha senki nem lesz olyan, mint ő. Én sem. De nem is kell, mert én egy teljesen más stílust képviselek. Nem akarok hasonlítani senkihez, ő is mindig arra biztatott, hogy legyek egyéniség. Nem azért szeretnék sikeres lenni, mert Kóbor János lánya vagyok, hanem önmagam miatt – mondta elszántan Léna, aki azt is elárulta, hogy iskolája zenekara, a Stæg felfigyelt rá a közösségi médiában, majd megkereste őt együttműködés céljából.