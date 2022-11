Viktor a Story magazinnak mesélt arról, hogy mit gondol a házasságról és a családalapításról, valamint hogyan egyeztette össze egyedi életszemléletét a párjáéval.

„(...) én már a legelején szoktam magamról adni egy használati utasítást, amiben leszögezem, mit várhatnak el tőlem. Az elején még ezt Lili is elfogadta, aztán persze neki is voltak próbálkozásai – kitartóan harcolt azért, hogy hétköznapi szerelemben élhessünk, de két év elteltével már elfogadta, hogy én egy szabadelvű művészember vagyok, aki képtelen egy kalitkában, korlátok között élni – mondta Viktor, aki azt is hozzátette, hogy kedvese sokat változott az elmúlt időszakban.