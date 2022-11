Kovács Áron évek óta boldog párkapcsolatban él fiatal szerelmével, Zsófival, akiről sokáig nem beszélt. Azóta közösségi oldalán már többször megmutatta a lányt, most pedig beszélt a kapcsolatukról is.

"Olyan bomba csajom van, hogy smink nélkül is szebb bárkinél, ő mégis azt mondta, az eszével és a munkájával szeretne érvényesülni a popsija helyett. Ami eddig sikerült is neki, hiszen a diploma után elvégezte a nyelvtanárit is, így most nyelvet oktat, ami szerintem csodálatos. Zsófi előttem is így élt, megtaláltam az egyet a millióból, és nekem pont ez kell egy nőben. Nem szeretnék azok közé tartozni, akik bizniszt csinálnak még a gyermekeikből is. Akik két hét után életük nagy szerelmének nevezik az új párjukat, vagy akik elfelejtik, hogy letettek valamit az asztalra, és képesek egy flakonnal a kezükben éneklést imitálni az Instagramon. Én szégyellem magam helyettük, és sajnálom, hogy elhitették velük, hogy ezt kell tenniük. Nekünk is ajánlottak már sok-sok milliót, de mi soha nem leszünk a tévében acsarkodó pár. Ennél többre tartom a kapcsolatunkat" - mondta a Story Magazinnak Áron.

"Őszintén és tiszta szívvel élek, és ilyen a kapcsolatom is. Mi a sokak által tabunak gondolt korkülönbséget is átbeszéltük. Nem vagyunk hülyék, jól tudjuk, hogy ha én kicsekkolok egyszer, Zsófi még fiatal és gyönyörű lesz, és talán itt marad egy gyerekkel. De mi ezt mindketten vállaltuk, akarjuk. Közben meg ki tudja, mi lesz? Lehet, fordítva lesz. Félelmek miatt nem lehet hagyni elveszni valamit, ami ennyire jó" - mondta a tévés, aki azt is elárulta, hogy jövőre közösen ünneplik a születésnapjukat. "Zsófi 25, én 50 leszek tavasszal, úgyhogy felező bulit tartunk"