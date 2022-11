A műsorvezető nemrég hajszínt váltott, ráadásul frufrut is vágatott magának, így szinte mintha kicserélték volna, teljesen felfrissítette a kinézetét. Ráadásul imád futni, ami meg is látszik az alakján, így Zsófi igazán csodás formában van, nem meglepő, hogy Nádai Anikó is példaképként tekint rá.

Zsófi ezúttal egy lélegzetelállító ruhában indította az RTL Reggeli műsorát. Testhez simuló ruhája igencsak kihangsúlyozta a dekoltázsát, amiről meg is osztott egy fotót az Instagram-oldalán.