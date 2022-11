Az első bírósági meghallgatás során a sportoló elárulta: hetente akár háromszor is eljárt bulizni, rengeteg nővel került kapcsolatba, emellett tartott partikat a saját házában is, azt azonban tagadta, hogy bárkivel erőszakosan viselkedett volna.

Akkoriban nem gondoltam volna, hogy bárkit is megbántok. Szexelni akartak és én is, szerintem ezzel minden rendben volt. Nagyon könnyen szereztem nőket magamnak, özönlöttek az üzenetek a közösségi oldalaimon, amit eleinte nem is értettem. Amikor a Manchester Cityhez igazoltam, tapadtak rám a csajok. Nem vagyok egy Brad Pitt, mégis jöttek, de csak azért, mert focista vagyok – idézte Mendy szavait a sportal.hu. A védő vallomása során azt is beismerte, hogy nem volt a legjobb döntés, hogy egy este több nővel is lefeküdt akár egyszerre, illetve már bánja, hogy a pánikszobába zárta a hölgyeket.