Rosszabbak mint a nők: ezek a férfiak leggyakoribb rituáléi randi előtt

A férfiak randi előtti szokásai gyakran titokban maradnak, pedig sokat elárulnak arról, hogyan készülnek fel egy fontos találkozóra. Egy nemrégiben készült felmérésből kiderült, hogy a férfiak többféle rituálét követnek, hogy a legjobb formájukat hozzák a randin.

A randi előtti időszakban sok pasi kiemelt figyelmet szentel a beszélgetésre felkészülésnek és a megjelenésnek is.

1. A tökéletes megjelenés a randin kulcsfontosságú

A férfiak számára fontos, hogy jól nézzenek ki a randin. Sokan ilyenkor frissítik a frizurájukat, borotválkoznak, és odafigyelnek a ruhaválasztásra. Egyesek még a parfümöt is lecserélik, hogy friss illatot áraszthassanak.

2. A beszélgetésre való felkészülés

A férfiak gyakran átgondolják, miről beszélgethetnek a randin. Néhányan előre kigondolják a témákat, hogy elkerüljék a kínos csendeket. Mások próbálnak minél többet megtudni a partnerük érdeklődési köréről, hogy közös témákat találjanak.

3. A mentális felkészülés

A férfiak számára fontos, hogy mentálisan is felkészüljenek a randira. Sokan relaxációs technikákat alkalmaznak, mint a mély légzés vagy a meditáció, hogy csökkentsék a szorongást és magabiztosabbak legyenek.

4. A közösségi média ellenőrzése

Mielőtt találkoznának, sok férfi megnézi a partnerük közösségi média profiljait. Ez segíthet abban, hogy többet megtudjanak róluk, és közös témákat találjanak a beszélgetéshez. Sokan szeretnének biztosra menni, és kicsit mélyebb képet kapni a potenciális partnerről.

5. A randi előtti edzés

Néhányan úgy érzik, hogy egy kis testmozgás segíthet abban, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben. Egy rövid edzés növelheti az energiaszintet és javíthatja a hangulatot, nem mellesleg többen is magabiztosságot nyernek az edzés által, és úgy gondolják, jót tesz a megjelenésüknek.