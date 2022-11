Pameláéknál kialakult egy rendszer: a kis Evolet minden második hétvégéjét a nagymamájánál tölti, Natinál pedig vagy ott van egy barátnője, vagy ő megy valakihez.

"Mondanom sem kell, hogy mennyire jó érzés több órát felnőtt emberekkel zavartalanul beszélgetni, sokat nevetni és gyerkőc nélkül gyereknek lenni. Egymás után szóltak a retro zenék, tánci, hajnalig tartó beszélgetés, egy ágyban hárman alvás. (...) Nekünk akaratlanul is, de kialakult egy rendszerünk abban a tekintetben hogy a kicsi minden második hétvégén messzi mamáéknál "intézkedik", Natkóm pedig vagy itthon van és áthívjuk egy kis barátnőjét vagy ő megy akihez szeretne. Ezeken a hétvégéken pihenünk (mivel egy éjszaka 6-8x kelünk a kicsihez), vagy kettesben vagyunk Szercsóval vagy pedig kikapcsolódunk külön-külön a barátainkkal. Egyszóval kizökkenünk a hétköznapi körforgásból és feltöltődünk kicsit másképp" - írta a barátnős fotóhoz Pamela.

Több követője is bátor dolognak tartotta, hogy Pamela ezt le merte írni, úgy gondolják, sok anyukának adott ezzel motivációt. Akadt azonban olyan is, aki nem osztotta ezt:

"Azért kéthetente több nap kicsit húzós... Ezt nem mindegyik gyerek szeretné!" - szólt a komment, amire Pamela velős választ adott: "Nem is irtam, hogy mindenki szeresse."