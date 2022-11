Az érzelmi kimerültség nem játék, sokan nem is figyelnek fel a tüneteire, azt gondolják, csak kicsit elfáradtak, aztán pedig már nagyon. Holott az állapot akár veszélyes is lehet, és még csak nem is kell ünnepelt sztárnak lenni hozzá, bár tény, hogy a celebeket sem kíméli ez az állapot.

Az érzelmi kimerültséget már az elején érdemes "elkapni", és tenni ellene, ehhez azonban nem árt tudni, mik a jelei.

Ha a következő tünetek közül akár csak néhányat érzékelsz, tapasztalsz magadon, nagy eséllyel te is érzelmi kimerültséggel küzdesz:

Nem reagálsz a viccekre, pedig alapvetően humoros embernek tartod magad, még az olyan poénok sem érnek el hozzád, melyek korábban azonnal nevetésre késztettek. A humorérzéked mintha elveszett volna.

Társaságban hiába beszélnek hozzád, próbálnak bevonni a csoportba, minden próbálkozásod ellenére is kívülállónak érzed magad, mintha semmihez semmi közöd nem lenne, és ez a családoddal vagy a barátaiddal kapcsolatban is így van. Szinte nem is érzékeled, amit mondanak neked, fogalmad nincs, miről van szó.

Rosszul vagy egyáltalán nem alszol. Ha sikerül elaludnod, akkor is gyakran felébredsz, nehezen alszol vissza, de ha sikerül, utána felkelni nagyon nehéz, akár azt is érezheted, hogy semmi mást nem szeretnél, csak aludni.

A kedvenc ételek sem ízlenek, minden sótlan, íztelen, nem élvezed az evést, akkor sem, ha korábban nagy evő voltál. Vigasz, érintés, egy simogatás - mintha nem is lenne, örömet nem okoz, sőt talán még zavar is.

Már a zene sem okoz örömet, hiába hallod, meg sem mozdulsz, pedig korábban táncra is perdültél volna.

Nyugtalan, izgatott, ijedős lettél, nem bírod sem a zajokat, sem a hirtelen mozdulatokat.

Nincs türelmed, senkihez és semmihez, a várakozás kikészít.

Sírsz "ha kell, ha nem", gyakorlatilag indokolatlanul és mindenen. Ami korábban nem érintett volna meg, az most elszomorít, nem tudsz úgy megnézni egy filmet, hogy ne pityeredj el, pedig nem is drámára ültél be.

Szorongsz, fóbiáid alakulnak ki, nem bírod sem a kicsi, sem a nagy tömeget, ahol emberek vannak, ott te rosszul vagy, bezártságérzeted van, menekülnöd kell.

Fejfájás, izomfeszesség, hátfájás, emésztési zavarok nehezítik meg a mindennapjaidat.

Nehezen koncentrálsz, úgynevezett "agyi köd" száll le rád, elfelejtesz dolgokat, romlik a teljesítményed, pontatlan a munkád.

Ahogy azt írtam, a sztárokat sem kíméli ez az állapot, csak mivel szem előtt vannak, róluk tudjuk is, ha valami problémájuk akad. Közülük többen be is vallják, hogy ők érzelmi kimerültséggel küzdnek.

Kanye West

Róla tudni lehet, hogy mentális állapota egyre rosszabb, antiszemita és rasszista megnyilvánulásai megrémisztik a környezetét. Nagy eséllyel nem figyelt oda az első jelekre, pedig már 2016 novemberében, egy turnéja közben is az érzelmi és fizikai kimerültség tüneteit produkálta. Végül alváshiány okozta tünetek és kiszáradás miatt került kórházba, ahol egy hétig lábadozott.

Ellie Goulding

Ellie Goulding is ismeri az érzelmi és fizikai kimerültség tüneteit, magán tapasztalta meg, és mire rájött, hogy a helyzet komoly, már súlyos egészségügyi problémákkal küzdött.

"Ha visszagondolok, fáradt voltam, levert, nem akartam edzeni se, és a világon semmi nem érdekelt. Nem voltam depressziós, de a testem feladta fel. Pánikrohamaim voltak, biztos voltam benne, hogy szívrohamban halok meg. Nagyon forró, égető érzés ez, mintha a szíved fékezhetetlenül kalapálna, ami rendkívül ijesztő, azt hittem, valóban infarktusom van" - mondta Ellie a Stylist magazinnak. Az énekes-dalszerző azt is bevallotta, hogy szorongásos problémákkal küzd.

Kendall Jenner

Kendall Jenner számára 2015 remek év volt, hiszen akkor lett a világ egyik legkeresettebb modellje, de mint mindennek, ennek is ára volt. 2016 januárjában kórházba került; egészségügyi állapota miatti aggodalmairól ő maga beszélt rajongóinak a közösségi médiában:

"Annyira elfáradtam a munkától, az élettől és mindentől, hogy ez év végére már nagyon ijesztő lett. Be kellett feküdnöm a kórházba, annyira kimerült voltam minden téren – ez volt az ébresztő, hogy jobban kell vigyáznom magamra" - mondta el követőinek.

Selena Gomez

Selena Gomez autoimmun betegségel, lupusszal küzd, mely miatt veseátültetésre is szüksége volt. És ha ez nem lett volna elég, alapbetegsége mellé betársultak az érzelmi és fizikai kimerültség okozta problémák is.

Végül Selenát hányingerrel és erős fejfájással vitték kórházba, ahol kiderült, hogy nemcsak az érzelmi kimerültség okozza a bajokat, hanem az is, hogy alultáplált és komoly vashiánya is van.

Demi Moore

2012-ben a színésznőt is utolérte az érzelmi kimerültség. Olyan súlyos állapotba került, hogy kórházi kezelést igényelt. Az előző évben szakított akkori férjével, Ashton Kutcherrel - a válást csak 2013-ban mondták ki -, aki, mint utóbb a színésznő életrajzi könyvéből kiderült, többször megcsalta a 8 évig tartó házasságuk alatt. Kimerültségével kapcsolatban menedzsere nyilatkozott:

"Az életében jelenleg tapasztalható stressz miatt Demi úgy döntött, hogy szakszerű segítséget kér kimerültségének kezelésére és általános egészségi állapotának javítására. Alig várja, hogy meggyógyuljon, és hálás családja és barátai támogatásáért" - mondta el a sajtóban.

Ha úgy érzed, hogy a felsorolt jelek és tünetek alapján esetleg te is az érzelmi kimerültséggel küzdesz, reménytelennek magad és a helyzetet, kérj segítséget a családodtól, barátoktól. Sokszor az is elég, ha valaki meghallgat, együttérez velünk, tapasztalatot cserélhetünk vele. Tudatosítsd magadban, hogy nem kell mindent egyedül megoldanod, nyugodtan támaszkodhatsz azokra az emberekre, akikben megbízol. És ha ez sem segít, még mindig kérheted szakember segítségét is.