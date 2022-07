Az édesanyja 16 éves volt, amikor megszülte.

1992. július 22-én a Texas állambeli Grand Prairie városában született, egy mexikói apa és egy olasz felmenőkkel is rendelkező anya gyermekeként. Az édesanyja mindössze 16 éves volt a születésekor, és Selena ötéves korában elváltak a szülei, így attól kezdve az édesanyja egyedül nevelte őt.

Egy tragikus sorsú énekesnőről kapta a nevét.

A Selena keresztnevet Selena Quintanilla texasi-mexikói énekesnő után kapta, aki tragikusan fiatalon hunyt el. Selena Quintanilla életéről mozifilm is készült Dalok szárnyán (Selena) címmel, amiben Jennifer Lopez játszotta a főszerepet.

Gyerekszínészként együtt kezdte egy másik világhírű énekesnővel.

A Barney és barátai című tévés gyerekműsorban kezdődött a karrierje, méghozzá annak a Demi Lovatónak az oldalán, aki később szintén világhírű énekes lett, és a mai napig Selena Gomez egyik legjobb barátnője.

Szüzességi gyűrűt hordott.

13 éves korától egy szüzességi fogadalomra emlékeztető gyűrűt hordott True Love Waits (Az igaz szerelem megvár) felirattal, saját bevallása szerint nagyrészt katolikus apja hatására. A gyűrűt 18 évesen vette le, és rövidesen már Justin Bieber barátnőjeként láthatták őt a rajongók. Bieberrel éveken át a tartott a szakításokkal és összejövésekkel tarkított kapcsolatuk, rajta kívül Gomez a szintén zenész Nick Jonas és The Weeknd partnere is volt.

Élete első koncertélménye máig meghatározó számára.

Életében először koncerten egy Britney Spears-fellépésen volt, aki már akkoriban is a bálványának számított, azóta pedig pláne. A saját koncertjein is rendszeresen tiszteleg Britney előtt.

Kutyából sosem elég neki.

A kutyák a kedvenc állatai, és szabályosan gyűjti őket. A csúcson nem kevesebb, mint hat kutyát tartott otthon, Chipet, Willyt, Finát, Wallace-t, Chazt és Baylort.

A barátnőjétől kapott új vesét.

A lupus nevű autoimmun betegség megtámadta a szervezetét, ami miatt veseátültetésen is át kellett esnie. Új vesét az egyik barátnőjétől, Francia Raisa színésznőtől kapott. A műtét közben pedig elszakadt egy artériája, ami majdnem az elvérzését okozta.

Neki lett először 100 millió Instagram-követője, de nem örült neki.

Sokszor kellett már szembenéznie az élete során szorongásos és pánikrohamokkal, depresszióval, és bipoláris zavarral is diagnosztizálták. Karrierszünetet is többször tartott, például, amikor a világon először ő érte el a 100 millió követőt az Instagramon, ettől pedig megijedt és kiborult. A közösségi médiával ellentmondásos a viszonya, törekszik rá, hogy minél kevésbé figyeljen rá, mert túlságosan hatnak rá a negatív és gyűlölködő kommentelők.

Príma krimisorozatban láthatod éppen.

A zenei karrierje építgetése mellett az utóbbi időben leginkább a Gyilkos a házban (Only Murders in the Building) című sorozat révén keltett feltűnést, amiben Steve Martin és Martin Short játsszák a főszerepeket. Az egyszerre és izgalmas és humoros krimiszéria második évadja éppen ezekben a hetekben kerül a nézők elé.