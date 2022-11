Somhelyi Krisztián, a Dancing with the Stars versenyzője nagyon kellemetlen helyzetbe került.

A Dancing with the Stars hatodik adásában az előző széria versenyzői is táncra perdültek. Somhegyi Krisztiánhoz és párjához, Tóth Katicához Kempf Zozo csatlakozott. Az akrobatikus elemekkel tarkított tánc hevében aztán egyszer csak szétrepedt Somhegyi Krisztián nadrága, pont a fenekén. Az egykori műugró profikhoz méltón kezelte a történeteket, úgy táncolta végig a produkciót, mintha mi sem történt volna.