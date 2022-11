Kezdjük is az elején, azaz nézzük meg, hogy miért is jó arcszérumot használni? A szérum egy nagyon koncentrált hatóanyagú készítmény, amely nem vagy csupán kis mennyiségben tartalmaz felesleges dolgokat (állagjavítókat, szín- és illatanyagokat stb.), így valóban az adott probléma megoldására összpontosít. Ráadásul az egyedi formulának köszönhetően gyorsan és mélyebben szívódik fel, mint egy krém, ezzel is növelve a hatékonyságot. A szérumot alkalmazhatjuk reggel és/vagy este és számos problémára megoldást nyújthat – pigmentfoltokra, bőrszárazságra, aknéra, ráncokra, hogy csak a "legnépszerűbbeket" említsük.

Típus szerint a szérumok lehetnek egyetlen hatóanyagot tartalmazó monoszérumok – ezek általában egy-egy problémát céloznak meg - vagy olyan komplex szérumok, amelyek több, egymással jól együttműködő összetevőt tartalmaznak, és a bőr teljes képét javítják.

Az alábbiakban néhány olyan különleges, komplex szérumot mutatunk be, amelyek jól jöhetnek az őszi-téli arcápolás során.

The Body Shop

Edelweiss szérum koncentrátum

Ára: 14.990 Ft/ 50ml

A TBS egy igazán különleges hatóanyagot, a havasi gyopár őssejtkivonatát zárta üvegcsébe, hogy az arc még szebbé és hidratáltabbá váljon. A havasi gyopár ötször több antioxidánst tartalmaz, mint az E-vitamin-acetát, ráadásul ezt a vegán szérumot még rizsből származó peptidekkel is gazdagították, hogy a bőr jobban megőrizze a nedvességtartalmát.

Revox

Japanese Ritual Arcszérum

Ára: 2.399 Ft/ 20 ml

A Revox nagyon kedvelt márka, hiszen meglehetősen kedvező áron kínálja a termékeit, s nincs ez másképpen a szérumaival sem. A komplex szérumai közül az ősz során jó szolgálatot tehet ez a hialuronsavval, cseresznyevirág-kivonattal és rizsolajjal gazdagított típus, amely a hialuronsavnak köszönhetően hidratál, a cseresznyevirág-kivonat által táplál, ugyanakkor méregtelenít is, miközben a rizsolaj rugalmasabbá varázsolja bőrt.

Geek & Gorgeous 101

Stress Less

Ára: 2.990 Ft/ 30 ml

Aki igazán tudományos alapokra szeretné helyezni az arcápolást, az kedvelni fogja a Geek & Gorgeous termékeit, hiszen ők nem a marketingben, hanem a kémcsövekben hisznek. Ezt bizonyítja a Stress Less szérum is, amelynek a fő összetevői a madecassoside (ázsiai gázló), a Beta-Glucan és a saccharide isomerate. A formula a három szuper összetevőnek köszönhetően rendkívüli módon hidratál, nyugtat, de a sebgyógyításban és az anti-agingben is az élen jár, így mindazoknak remek választás, akik vízhiányos, irritált vagy sérült arcbőrrel küzdenek ősszel.

Yves Rocher

Elixir Botanique

Ára: 11.990/ 30 ml

Az Elixir Botanique egy igazán különleges, éjszakai helyreállító szérum, melatonin hatással. Mit is jelent ez? Azt, hogy az aktív növényi hatóanyagok - mint a nasturtium, amely segít helyreállítani a bőrsejteket, illetve a tetraselmis alga, amely méregtelenítő tulajdonságokkal rendelkezik - együttes hatásának köszönhetően frissíti és revitalizálja az arcot, ennek köszönhetően pedig olyan, mintha két órával többet aludtunk volna az éjszaka során – a bőr láthatóan üdébbé, kisimultabbá és ragyogóbbá válik.