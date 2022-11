Bokacsizma

A bokacsizma örök! Volt, van és lesz, ez alól pedig az idei szezon sem kivétel. Nem is csoda, hiszen praktikus és csinos darab, ráadásul rengeteg változata létezik, így tényleg bármivel összepárosíthatjuk. Szoknyához jöhet egy sikkes magas sarkú vagy egy lakkos betéttel rendelkező, farmerhez egy lapos, de extravagánsabb színű vagy anyagú változat, esetleg szegecsekkel, de a klasszikus fekete is alapdarab.

Térdcsizma

A fázósabbak a bokacsizma helyett hordhatnak nyugodtan térdig érő csizmát, ugyanis ezek is nagyon divatosak idén, ráadásul annyi fazonban és stílusban találhatók meg a boltok polcain, hogy biztosan megtalálja mindenki a számára ideális darabot/ darabokat. Nőies, elegáns, sportos vagy vagány? Neked melyik jön be legjobban?

Combcsizma

A boka- és a tércsizma után a combcsizmák mellett sem mehetünk el szó nélkül. Mondhatnánk, hogy ez az igazán fagyos lányok kedvence, hiszen egészen combközépig melegít, azt azonban ne feledjük, hogy ez az a darab, ami nagyon megosztó, és amit bizony tudni kell viselni! Persze az sem mindegy, hogy egy szolidabb lapos talpú verziót választunk vagy egy tűsarkút... esetleg egy komfortosabb éktalpút? A lényeg, hogy ezt a típust csak az hordja, aki kellő önbizalommal rendelkezik – az viszont nyugodtan, mert ultra trendi idén a combcsizma.

Bakancs

A hideg időben nagy barátunk lehet egy jó bakancs, még akkor is, ha nem túrázni indulunk. A bakancs kényelmes, meleg és nem utolsósorban igen divatos. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy rengeteg fazon, szín és stílus közül válogathatunk ezen a téren is. A klasszikus fűzős, szolid típusok mellett megjelentek az utóbbi években a metálfényű, állatmintás, szőrös vagy éppen gyöngyökkel, strasszokkal kirakott darabok is.

Hernyótalpas

A hernyótalpas cipők 2022-ben szinte elözönlötték a boltokat, így nem meglepő, hogy a téli lábbelik között is megtalálhatjuk ezt a fazont. Legyen szó csizmáról vagy bakancsról, nem szabadulhatunk a '90-es évek kedvencétől, a holdjárótól. Bár ez a fazon nem túl kecses, legalább magasabbá teszi a viselőjét, ráadásul a vastag talp szigetel is – úgyhogy nézzük a dolgok jó oldalát.

