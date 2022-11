Kulcsár Edina és G.w.M első közös gyereküket várják, nem meglepő, hogy ezek után az esküvő is szóba került már köztük. Kiderült, nem kis lagzit álmodtak meg.

Kulcsár Edina és G.w.M szerelme szárnyal, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a rapper a hátára varratta az egykori szépségkirálynő arcképét. A pár az első közös gyermekét várja, aminek nemcsak ők örülnek határtalanul, de gyerekeik is. Az esküvő is szóba került már, de egyelőre ez nem központi téme. "Ha úgy van, majd erre is sort kerítünk, de nem ez a legfontosabb" - mondta Edina.

"De egyet megígérek itt és most: nem egy aranyhintó lesz, hanem négy" - mondta G.w.M az Tények Plusz műsorában. "Ez is vicc" - vágta rá azonnal Edina.