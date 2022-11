G.w.M és Kulcsár Edina úgy érzik, megtalálták az igaz szerelmet egymás oldalán, ezt pedig már többször is megpecsételték tetoválásokkal.

A rapper és a volt szépségkirálynő korábban már készített egy közös tetoválást, a bőrükön viselik egymás nevét, a portré azonban meglepetés volt Edina számára.

"Ami nekem fontos és mérvadó, az rajtam van. Nem volt kérdés, hogy a szerelmemet is szeretném megörökíteni valahogy. Edina nevét már a bőrömön viselem, de szerettem volna az arcképét is magamon tudni, ezzel is bizonyítva azt, hogy ő örökre az életem része, akivel az idők végezetéig együtt akarok lenni. Ezek után mindig velem lesz" – mesélte G.w.M, Edina pedig hozzátette, hogy nagyon meglepődött, amikor meglátta a tetoválást.

"Régóta mondogatta nekem, hogy meg fogja csináltatni, de nem vettem komolyan. Amikor viszont hazajött és megmutatta, szóhoz se jutottam. Nagyon meghatódtam, könnybe is lábadt a szemem. Tudtam, hogy mindennél jobban szeret, de ezzel a gesztussal még biztosabb vagyok az érzéseiben" – mondta.

Elmondásuk szerint minden barátjuk nagyon romantikusnak találta a gesztust, a nők pedig azóta számon is kérték a párjaikat, hogy miért nem cselekednek ők is hasonlóképp. És hogy lesz-e még Edinát szimbolizáló tetoválás?