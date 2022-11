Gabriela Spanic ismét Magyarországra látogat, hogy vendég zsűritagként pontozza a Dacing with the Stars versenyzőit. A telenovellák ikonikus alakja korábban már beszélt arról, hogy szeretne itt élni, most azonban az s kiderült, hogy sokat dolgozik azon, hogy meg is valósulhasson el az álma, és fiával együtt Magyarországra költözhessen.

Spanicot azonban a dráma sem kerüli el. Néhány héttel azelőtt arról lehetett olvasni, hogy megpróbálták megölni az ikertestvérét, Danielát, a merényleg mögött pedig a volt férjét sejtik.

"A testvérem élete az utóbbi időben pokoli volt az exférje mellett. Pszichésen és fizikailag is bántalmazta. Volt, hogy kidobta az autóból. Miatta távolodott el tőlem és a családtól is. Ő nagyon rossz ember, aki mindenkinek, nekem is nagyon sokat ártott. Rossz híremet keltette, hazugságokat terjesztett rólam, és erre rengeteg bizonyítékunk van, amiket már be is mutattunk a hatóságoknak. A testvérem sokáig hallgatott, de aztán rájött, hogy lépnie kell. Elhagyta, feljelentette őt a rendőrségen és a nyilvánosság előtt is tisztázott mindent, többek között azt is, hogy mi rosszban voltunk. Ezért is a volt férje a hibás, mert a hazugságaival manipulálta és ellenünk fordította Danielát. Mostanra viszont kinyílt a szeme, és rájött, hogy én mindig is szerettem. Amikor agyvérzése volt, akkor is ápoltam, vigyáztam rá" - mesélte Gabriela a történtekről a Blikknek.