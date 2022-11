„10-11 évesek voltunk, amikor először találkoztunk egy megasztáros klubkoncerten. Akkor készült is rólunk egy közös fotó, de egy időre megszakadt közöttünk a kapcsolat. Azután később abba a gimibe iratkozott be, ahová én is jártam, és már az első pillanatban megtetszett, de kapcsolat csak később lett belőle. Elég lassan haladtunk, hetekig csak ismerkedtünk" – mesélte Anna, akinek a kezét a születésnapján kérte meg Bence.



„Bence augusztus 26-án, a szülinapomon kérte meg a kezem. Mindketten sokat dolgoztunk aznap, de ő ragaszkodott hozzá, hogy elmenjünk vacsorázni, pedig én éppen mondani akartam, hogy nyugodtan kihagyhatjuk, lesz még szülinapom. Elmentünk egy olasz étterembe, utána pedig sétáltunk egyet a várban. Olyan helyre vezetett, ahol nincs sok ember... Néztük a gyönyörű kilátást, aztán láttam, hogy valamit keres a zsebében. Először nem is mertem arra gondolni, hogy egy gyűrű, hiszen mi van, ha mégsem..." – árulta el a Story Magazinnak.

A pár augusztusi, kis esküvőt tervezett, ám ahogy haladnak az előkészületek, úgy bővül a vendéglista, így "nyilvánvalóvá vált: ez a lagzi nem lesz kicsi" – mondta Anna, akit nemrégiben a Konyhafőnök VIP-ban is láthattunk.