A páros alaposan meglepte a rajongókat, hiszen mindeddig azt hitték, Jennifer boldog házasságban él. Az igazság ezzel szemben az, hogy mát be is adták a váláshoz szükséges papírokat.

Ádám most először szólalt meg a párkapcsolatáról. Elmondta, hogy már régóta ismerik egymást látásból, és korábban szándéktalanul beszélgettek egymással. Csak akkor kezdeményezett a nőnél, miután biztossá vált, hogy Jennifer házassága zátonyra futott. Ezután olyan jól alakult minden, hogy rögtön el is utaztak Ciprusra, majd pár nappal később összeköltöztek.

"Gyakorlatilag a kezdetektől fogva együtt élünk Érden, a szüleimnél, és minden tökéletes. Most már látom, hogy a korábbi párkapcsolataimban is ilyen gyors tempóban kellett volna haladnom, mert akkor már az elején kiütköztek volna a később felmerülő problémák. Jenniferrel azonban szó sincs gondokról. Imádok vele lenni, életemben először nem érzem azt, hogy szívesebben vonulnék félre és lennék egyedül. Szinte mindent együtt csinálunk! Varázslatos és különleges, ami köztünk van, ő minden szempontból, külsőleg és tulajdonságait tekintve is az ideálom" – mesélte a zenész a Blikknek.

Hozzátette, úgy érzi, Jennifer mellett kész lenne megállapodni, és bármikor feleségül venné, de tiszteletben tartja, hogy nemrég ért véget a házassága.