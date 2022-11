Kevesen tudják Pogány Juditról, hogy pályája kezdetén annyira zavarta őt jellegzetes hangja, hogy kis híján felhagyott a színészettel. Erről is mesélt a színművész a Mi lenne, ha... című podcastban, de betekintést engedett kissé a gyermekkorába is, amely – az ő szavaival élve – egyszerre volt elképesztően boldog és fájdalommal teli. Azt is elárulta, miért akart egész életében fiú lenni, és hogyan élte meg kisgyerekes anyukaként, amikor először kellett hiányos öltözetben mutatkoznia a színpadon...