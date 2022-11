Vasárnap veszi kezdetét a ValóVilág 11. évada. A műsor egyik házigazdája, Puskás Peti megmutatta a luxus börtönt, ami amellett, hogy színes, most még nagyon csendes.

Ahogy azt már megszokhattuk, a ValóVilág villája évről évre megújul. Idén sincs ez másképp, a 11. széria villalakói egy igen színes luxusbörtönt vehetnek birtokba vasárnap. Puskás Peti a Fókusz kameráinak mutatta meg az idei designt, ami bár gyönyörű, nagyon furcsa lakók nélkül. De már nem kell sokat aludni, hogy élettel teljen meg a villa...

Gyakorlatilag egy színkavalkád az egész, de hát ilyen a ValóVilág, hogy rögtön arcba vág a valóság

- mondta Puskás, aki idegenvezetőként mutatta be a villa egyes területeit.

Újdonság, hogy van egy labdákkal teli játszósarok is a jakuzzi mellett, Peti szerint ez lesz az első, amit a beköltözéskor szétszednek a versenyzők.

A villának egyetlen olyan négyzetcentimétere sincs, amit ne lehetne látni a nap 24 órájában. Sőt, akik nagyon kíváncsiak a szereplők mindennapjaira, idén streamen is nyomon követhetik a villalakók életét. A BelevalóVilágot idén Schumacher Vanda és Kamarás Norbi vezetik majd, ami azért is érdekes, mert bár kevesen tudják, Norbi 12 évvel ezelőtt jelentkezett a valóságshow-ba, de helyettük akkor Béci és Gigi költöztek be a villába.

A Beköltöző Show november 20-án 21:00 órakor, összefoglaló minden este 22:00 órakor, BeleValóVilág 23:00 órától látható majd az RTL KETTŐN!