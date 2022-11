Mardoll nyers csirkecombot tálalt fel a zsűrinek, Sárközi Ákos pedig nem szórakozott, a kukába dobta a rapper főztjét. A kóstolásnál Mardoll nem bírta könnyek nélkül, és nem csak ő, de a séfek is nagyot csalódtak a teljesítménye miatt. Rácz Jenő szerint a feladat kifogott a versenyzőn, Sárközi Ákos pedig úgy gondolta, hogy ez a tálalás, és maga az elkészült étel egy vicc. Annak ellenére, hogy az étel a kukában landolt, Ákos séf adott neki egy kötényt, a döntését pedig így indokolta:

"Én most már valamilyen szinten szeretnék olyan csapatot összeállítani, amiben látok erőt és fantáziát. De benned nincsen most, sajnos. De ugyanakkor képzeld el, hogy van egy ilyen hülye szokásom, hogy van már 3 olyan versenyzőm, aki 3 különböző személyiség, és azt gondolom, megfelelő értékrenddel. És neked csak annyi kell, hogy befogadjon egy olyan közösség, aki tud téged egy kicsit építeni. Neked most ez a legfontosabb. És ha ők tudnak egy kicsit segíteni neked, azáltal tudok én is egy picit segíteni neked. Szóval kapsz egy kötényt."