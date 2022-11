Tömérdek levelet kap manapság Bari Laci, és amíg bírja szuflával és idővel, mindenkinek egyenként válaszol.

"A női rajongók levelei vannak túlsúlyban, de én ezt a helyén tudom kezelni. A barátnőmmel erről nem is esik szó, hiszen tudja, hogy egy fellépő művész élete mivel jár. Emellett ennek a káros oldalát kizárom az életemből. Persze az egészséges féltékenység jelen van, de ez szerintem kell is. Akit nem érdekel a párja, szinte elengedi, az nem is szereti igazán. Mi jól működünk e téren is. A kapcsolatunk komoly, égi áldásként tekintünk rá, hálásak vagyunk Istennek azért, hogy egymásra találhattunk. Nagyon szeretjük egymást, de mivel még fiatalok vagyunk, így a házasság csak a távolabbi terveinkben szerepel. Nem akarunk sietni, ráérünk, mindennek a maga útján kell mennie és a maga idejében beteljesülnie" – árulta el a fiatal énekes.



