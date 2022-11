Ahogy arról mi is írtunk korábban , Berki Krisztán valószínűleg hatalmas adósságot hagyott maga után. Mazsi és Berki édesapja kezdte el rendezni az ügyeket, sajtóértesülések szerint pedig ez sikerült is.

A Blikk úgy tudja, hogy Berki Krisztián az édesapjánál tartotta a vagyona egy részét, ebből rendezték a celeb adósságait. Krisztián édesapja és felesége, Mazsi felkereste a hitelezőket, hogy tárgyaljanak velük.





"Ügyvédi segítséggel megállapodott azokkal, akiknek a fiam tartozott, és ki is fizette őket. Volt miből, Krisztiánnak ugyanis volt egy nagyobb összegnyi félretett pénze, amit az édesapjánál tartott. Erről a felesége is tudott, de nem férhetett hozzá. Bár amikor a fiam meghalt, Mazsi el akarta kérni a pénzt, de nem adtuk oda. Feri szépen a kezébe vette az ügyet, és ebből az összegből mindent elrendezett" - mondta a lapnak Berki Krisztián édesanyja. Az asszony azt is elárulta, hogy egyetlen adósság marad, egy bank felé, azt a hitelt Berki és Mazsi közösen vették fel. Ezt az özvegynek kell törlesztenie a jövőben.

"Amikor felvették a hitelt, Krisztián édesapja lett a kezes. A tragédia után azonban a volt férjem az ügyvédje segítségével elintézte, hogy kiírják a tartozásból, így ehhez már semmi köze. Most már Mazsin múlik, miként rendezi a tartozást" - mondta Júlia asszony.