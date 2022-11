A színésznő és az énekes már három éve alkotnak egy párt.Közösségi oldalukon rendszeresen osztanak meg közös fotókat, ezúttal egy közös munkájukkal kapcsolatban posztoltak egy ölelkezős, összebújós fényképet. Az egyik hozzászóló dicséret és szép szavak helyett kemény jelzőkkel illette Vikit, és azzal vádolta meg, hogy csak a hírnév miatt van együtt Fenggel -szúrta ki a Bors.

„Kíváncsi lennék arra, hogy a Viktória ugyan úgy rád-e lenne telepedve, mint a pestis, ha Győrben, az a kisfiú lennél, aki hírnév és pénz nélkül nevelkedett a Stromfeld utcában?!!!"

Viki a lap kérésére elmondta, mit gondol az ilyen, és ehhez hasonló hozzászólásokról.

"Hiába vagyunk közszereplők, mi is ugyanúgy emberek vagyunk. Nekünk is rosszul tudnak esni ezek a dolgok. Manapság azt veszem észre, hogy az emberek úgy vannak vele, ha nekik rossz akkor másnak is legyen az. Ya Ou még kedvesen is válaszolt a kommentelőnek, de nem esett neki se jól, amit az illető írt.Nem kell bizonygatni a szerelmünket másnak, mi biztosak vagyunk benne és ez éppen elég"

– mondta el véleményét a színésznő.

A komment azóta eltűnt a poszt alól.