A királyi családban óriási felháborodást keltett A korona című Netflix-sorozat. Fülöp hercegnek nem tetszett, ahogy a filmben ábrázolták a karakterét és azon is kiakadt, hogy a testvére, Cecília görög hercegnő halálát is beleszőtték a sztoriba. A The Sunday Times úgy tudja, hogy a herceg a halála előtt már az ügyvédeivel is egyeztetett. A perre Fülöp egyre romló egyészégi állapota miatt nem került sor.



"Fülöp herceg felkereste az ügyvédeit. Arra volt kíváncsi, mit tehet az ügyben. Ő is csak egy ember volt, ait megsértettek" - mondta a lapnak Hugo Vickers királyi történész.

A streamingszolgáltató egyébként többször figyelmeztett, hogy a sorozat történései nem mindig valóságos eseményeken alapulnak, ám ez a nézőkben nem tudatosul, sokan készpénznek veszik, amit látnak. Fülöpnek semmi köze nem volt nővére halálához. Nem miatta kelt útra a terhes Cecília és férje, ahogy a sorozatban láthattuk. A pár Lajos herceg és Margaret Campbell-Geddes esküvőjére utazott, amikor lezuhant a repülőjük. Az asszony a gépen szült meg, a csecsemő holtteste az édesanyja mellett feküdt, amikor megtalálták őket a roncsok között.