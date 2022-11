A bolygók állása szerint ez a hét nem lesz senki kedvence sem. Sőt, szeretnénk majd mielőbb túllépni rajta. Annyi nehéz helyzetet jelez a heti horoszkóp, hogy közben talán még az advent szépségéről is megfeledkezünk. Pedig most már tényleg elindul a visszaszámlálás: közeledik a karácsony...

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Többször is összezavarodhatsz ezen a héten. Olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek ködös, könnyen félreérthető helyzeteket mutatnak. November utolsó napjait még megúszhatod, de a december ebből a szempontból rázósan indul. 1-én, 2-án és 4-én is kihívás lesz tisztázni a félreértéseket. December első hétvégéjén elemedben érezheted magad. Olyan gyors leszel, hogy senki sem lesz képes utolérni téged...

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Szidhatod a főnöködet és a fizetésedet, de ettől még egyik változik meg magától. Olyan ez, mint a tükörképed: téged utánoz, téged tükröz. Szóval, ha itt nem becsülnek meg, told el a biciklidet, és keress más lehetőséget! A bolygók szerint az anyagi gondjaidat hamar meg kell oldanod, mert ennél jobban már nem tudsz spórolni. Persze kapkodnod nem kell. December első hétvégéjén nézd át az önéletrajzodat!

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap nehéz bolygóállásokat jelez a horoszkóp. Jól tennéd, ha ezeken a napokon nem hoznál döntést, nem beszélnél fontos ügyben. A hétfő és a szombat jóval alkalmasabb ilyesmire. Most megtapasztalhatod, milyen fontos a jó időzítés. Az égi folyamatok segíthetnek vagy akadályozhatnak. Hétvégén válassz aktív programot, és vasárnap gyújtsd meg a második gyertyát a koszorún!

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Hét elején, november végén vagy magadtól jössz rá egy titokra, vagy valaki elárulja neked. Az biztos, hogy az égi folyamatok azt javasolják: ami titok, az maradjon is titok! Neked ez nem esik nehezedre, mert alapvetően diszkrét ember vagy. A december azzal indul, hogy tervezned kellene, mert valaki vár a válaszodra. Lehet, hogy nem húzhatod tovább az időt...

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Neked biztonságérzetet ad, ha előre látod a következő lépést. Azt hiszed magadról, hogy nem vagy merev, és nem ragaszkodsz a terveidhez, de ezen a héten kiderül, hogy ez tényleg így van-e. Rengeteg képlékeny helyzet adódik, és menet közben még ezek is változhatnak. Ha nem borulsz ki, akkor csillagos ötösre vizsgázol. A hétvégén fergetegesen jó passzban leszel. Használd ki!

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Két tűz közé kerülhetsz a hét során többször is. Ennek az oka a kommunikáció hiánya és/vagy az információáramlás lecsökkenése. Figyelj erre, hátha meg tudod előzni, hogy komoly perlekedés alakuljon ki. Mindeközben kalkuláld be, hogy bolygód, a Merkúr nincs most a helyzet magaslatán, vagyis bárki bármikor félreérthet. A hétvégédből sporttal, aktivitással tudod a legtöbbet kihozni.

