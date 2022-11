Egykori szerelmével, Zalatnay Saroltával majdnem hét évig éltek boldog kapcsolatban, s a szétválást követően is jó viszonyban maradtak. Az énekesnő már akkor is aggódó szavakkal üzent volt párjának, amikor néhány hete kórházba szállították őt, most pedig a Mokkában idézte fel az együtt töltött szép időket.

Pontosan emlékszem, milyen volt, mikor 1976-ban – úristen, kimondani is rettentő – vártuk haza az „Aranygépet" Montréalból. Halál büszkék voltunk mindannyian arra, hogy olimpiai bajnokok lettek – kezdte a híresség, majd elárult néhány kedves titkot a kapcsolatukról is.