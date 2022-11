JLo bejelentette, hogy hamarosan új albummal tér vissza! Ez azt jelenti, hogy az énekesnő nyolc év után először áll elő stúdióalbummal. Így már látható, hogy az eltűnése nem volt véletlen, hanem rafináltan elérte, hogy a világon mindenki rá figyeljen.

A 2023-ban megjelenő album a "This is me... Now" nevet kapta, ami magyarul annyit tesz, hogy "Ez vagyok én... Most".

A album címe mellett a 13 dal címét is közölte, és még egy videót is csatolt hozzá, amin az látható, ahogy a 20 évvel ezelőtti énje átalakul a mostani verziójává.